Kupfer-Diebe auf frischer Tat ertappt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). ie Cloppenburger Polizei ermittelt gegen zwei 34-jährige Männer aus Oldenburg. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten die beiden Männer am Mittwochabend offenbar Kupferrohre stehlen – und wurden dabei erwischt. Die mutmaßlichen Diebe hatten sich für den Diebstahl ein Abbruchhaus in Kamperfehn ausgesucht. Die Eigentümer bemerkten gegen 19.20 Uhr allerdings die ungebetenen Gäste auf dem Grundstück und alarmierten die Polizei. Danach riefen sie noch Bekannte dazu und stellten die beiden Männer noch auf dem Grundstück. Dort lagen die Kupferrohre offenbar schon zum Abtransport bereit.



Die ertappten Männer wehrten sich bis zum Eintreffen der Beamten allerdings nicht. Die Beamten fanden bei den Oldenburgern noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Dadurch ergab sich auch noch der Verdacht, dass einer der Männer unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Deshalb wurden Blutproben entnommen. Anschließend durften die Männer wieder nach Hause. Sie müssen nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.