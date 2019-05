Pizzabäcker soll Kundin vergewaltigt haben

Symbolfoto: dpa

Friesoythe/Oldenburg (ma). Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung muss sich seit Mittwoch ein 51 Jahre alter, früherer Pizzabäcker aus Friesoythe vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 31. Juli 2013 eine Kundin vergewaltigt zu haben. Seit fünf Jahren geht es juristisch hin und her. Nun will erklärt der 51-Jährige, mögliche Entlastungszeugen nennen zu können. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

