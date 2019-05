Deutschlands größter Inklusionslauf

Hoffen auf viele Teilnehmer: das Organisationsteam des 6. Friesoyther Inklusionslaufes mit (von links) Jessica Kaiser, Alice Ruppel, Melissa Travljanin, Daniel Kromm, Heiner Bahlmann, Lennart Pollock und Arne Müller. Es fehlen Stefan Würz und Henrik Lindemann. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit 400 Läufern ging es 2013 los, im vergangenen Jahr nahmen 1500 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung am Fries­oyther Inklusionslauf teil. Diese Marke möchte das Organisationsteam der Berufsbildenden Schulen (BBS) auch am 7. Juni erreichen, wenn der Startschuss zur 6. Auflage des Laufereignisses fällt.



„Der Friesoyther Wettbewerb ist unseres Wissens nach in Deutschland der größte Inklusionslauf, bei dem alle Läufe für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung freigegeben sind“, sagt BBS-Abteilungsleiter Heiner Bahlmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

