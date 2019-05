Junger Mann entblößt sich vor 29-Jähriger

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Ein junger Mann hat sich offenbar in Friesoythe auf offener Straße entblößt und selbst befriedigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Vorfall bereits am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr. Eine 29-Jährige aus Garrel war gerade auf der Barßeler Straße unterwegs, als sie auf den bislang unbekannten Mann traf. Dieser holte sein Geschlechtsteil aus der Hose. Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Opfern oder Zeugen. Der Mann soll etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine olivfarbene Jacke. Hinweise an die Polizei unter 04491/93160.