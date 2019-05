„Hier herrscht mehr Disziplin an der Schule“

Schüler von der französischen Insel La Réunion vergleichen das AMG mit ihrer Schule in Saint-Denis

Deutsch-französische Freundschaft: Am Montagabend feierten Schüler des AMG und des Collège Beausé­jour in Saint-Denis gemeinsam im Forum am Hansaplatz den ersten Schüleraustausch zwischen Friesoythe und La Réunion.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Sie hätten neben Englisch auch Spanisch oder Chinesisch lernen können. Aber Théo, Sakina, Laura und Tom haben sich für Deutsch entschieden. Die vier Neuntklässler aus Saint-Denis, der Hauptstadt der französischen Insel La Réunion im indischen Ozean, sind derzeit mit 26 Schulkameraden und drei Lehrern für eine Woche zum Schüleraustausch am Albertus-Magnus-Gymnasium (MT berichtete). Nicht nur, aber auch um ihr Deutsch zu verbessern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.