Fleischdiebe wollten marode Kassen aufbessern

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Wegen Diebstahls in zwei Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 30 Jahre alten Fleischdieb aus Friesoythe zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Verfahren gegen den mitangeklagten, fünf Jahre jüngeren Bruder des Angeklagten dagegen wurde eingestellt. Er hatte nur eine untergeordnete Rolle bei den Taten gespielt. Der 30-Jährige hatte bei seinem Arbeitgeber Fleisch gestohlen, um seine maroden Kassen aufzubessern. Die Familie der Angeklagten hatte sich mit einem Hausneubau übernommen. Große Belastungen drückten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

