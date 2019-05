Gäste greifen zum Hammer

Friedensnagel: Eingelassen in einen kleinen, hölzernen Block. Eingestanzt eine Friedenstaube. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Hochzeit von Heinz Hoenig hat er gerade hinter sich. Gefeiert wurde im Harz als neue Heimat des TV-Schauspielers. Ein Wiedersehen zwischen den langjährigen Freunden und Schmiedekollegen soll es dann in Friesoythe geben. „Eingeladen ist er, voraussichtlich wird er kommen, das wäre auf jeden Fall schön“, sagt Alfred Bullermann.



Ganz sicher kommen werden am Samstag, 11. Mai, zahlreiche Metallgestalter aus dem In- und Ausland, mit denen der Diplom-Designer ab 9 Uhr (mit open end) ein großes und öffentliches „Schmieden für den Frieden“ rund um das Atelier Eisenzeit ausrichten möchte. Jeder, der Zeit und Lust hat, ist aufgefordert, zu kommen und kann nicht nur zuschauen, sondern auch selbst den Hammer schwingen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.