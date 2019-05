Schottergärten sind nicht gern gesehen

So eher nicht: Größere Schotterflächen sind nur dann zulässig, wenn die Grundflächenzahl nicht überschritten wird. Foto: Jaspersen/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Diskussion über Schottergärten und ihre (nicht nur optische) Wirkung wird im Nordwesten in vielen Kommunen geführt. Auch der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Friesoythe hatte sich kürzlich am Rande der Tagesordnung damit beschäftigt. Was man denn gegen die zunehmende Zahl der großen Steinflächen in den Vorgärten machen könne, wollte Ratsherr Dr. Matthias Lamping (CDU) wissen und erhielt für seine Kritik an dieser Art der Vorgartengestaltung breite Zustimmung.



Eigentlich sei das alles bereits geregelt, stellte Klaus Sandmann, der Leiter des zuständigen Fachbereichs, nun auf Nachfrage der MT klar. In jedem Bebauungsplan sei auch jetzt schon der Grad der zulässigen Versiegelung festgehalten.

