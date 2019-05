„Wurzeln und Flügel“ können sich entfalten

Bleibt bestehen: die Grundschule Neuscharrel. Foto: MT-Archiv/cl

Friesoythe (hsx). Nach dem Schulausschuss hat jetzt auch der Stadtrat grünes Licht gegeben. Die Grundschule Neuscharrel bekommt die erforderliche Zeit, um ihr neues Konzept zu etablieren und die Schülerzahl zu steigern. Das drohende Aus für die kleine Schule ist damit vorerst abgewendet. Mit insgesamt nur sieben Schülern kann die Grundschule derzeit nur eine einzige Klasse bilden, in der alle Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet werden (Viertelzügigkeit). Das aber könnte sich in zwei Jahren ändern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.