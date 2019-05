Platzverbot hält Streithähne auf Abstand

Absprache: Vor dem „großen Rummel“ stimmten die Verantwortlichen von Polizei, DRK und privatem Sicherheitsdienst zunächst ihre Vorgehensweise ab. Foto: Horst Wilken

Von Horst Wilken



Thüle. Auch in diesem Jahr war der Festplatz beim Gasthof Sieger in Thüle am Maifeiertag wieder das Ziel tausender Jugendlicher aus der Region. Auffallend war, dass viele Besucher letzten Endes gar nicht den Weg auf das Gelände suchten, sondern sich stundenlang vor dem Eingangsbereich aufhielten. Das zuständige Polizeikommissariat in Fries­oythe war dauerhaft mit mehreren Fahrzeugen in und um Thüle unterwegs und gewährleistete damit in enger Kooperation mit einem privaten Sicherheitsdienst aus Cloppenburg einen geregelten Ablauf der Veranstaltung.



Keine besonderen Vorkommnisse", resümierte Wolfgang Derke am folgenden Morgen zufrieden. Als Einsatzleiter der Polizei hatte er es sich nicht nehmen lassen, die Veranstaltung von Anfang bis Ende zu begleiten. Weder die vorsorglich zur Verfügung stehenden Diensthunde noch die neue Arrestzelle im Friesoyther Dienstgebäude hätten zum Einsatz kommen müssen.