Kita kommt auf die Burgwiese (Update)

Erste Pläne der Stadtverwaltung zeigen die mögliche Lage der neuen Kita auf der Burgwiese. Das Gebäude selbst wird gut 1000 Quadratmeter groß und bietet Platz für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Lageplan: Stadt Friesoythe

Von Heiner Stix

Friesoythe. Applaus im Ratssaal: Um 20.15 Uhr setzte der Stadtrat den Schlusspunkt unter eine seit zwei Jahren laufende Diskussion. Die neue städtische Kindertagesstätte wird am südlichen Rand der Burgwiese gebaut. Mit 21 Ja-, zwei Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen stimmten die Ratsmitglieder dem Vorschlag der Stadtverwaltung zu. Die Zuschauer und viele Ratsmitglieder honorierten den Beschluss und das Ende der nun doch nicht unendlichen Geschichte mit Beifall.