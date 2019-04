Neue Kabinen kosten SV Hansa viel Geld

Ehrung: Wilfried Tepe und Sylvia Gamers (von links) erhielten die Ehrennadel des SV Hansa, Roland Winkler, Florian Höhne und Dirk Zimmermann gratulierten. Foto: C. Passmann

Friesoythe (mp). Auch in den kommenden zwei Jahren steht Roland Winkler an der Spitze des Sportvereins Hansa Friesoythe. Er wurde auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Freitagabend im Vereinsheim an der Thüler Straße ebenso im Amt bestätigt wie Oliver Schweigatz und Carola Reiners als Stellvertreter sowie Dirk Zimmermann als Schriftführer. Syliva Gamers legte ihr Amt als Kassenwartin nieder, künftig führt Florian Höhne die Kassengeschäfte. In den Beirat wurden Walter Leerhoff, Dr. Jan Bookjans, Hansfried Meerjans und Tobias Pancratz gewählt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.