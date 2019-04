Nach Tierrettung Trubel in allen Straßen

HGV-Aktion: Bungee-Jumping war in der Stadtmitte angesagt und gehörte zu den Publikumsmagenten. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Das kleine Kätzchen auf der Kirchstraße hat die Friesoyther Maitage überlebt. Dank des DRK, dessen Mitglieder am Sonntag mit einer Tierrettung starteten, bevor sie ihren Stand aufbauten. Das Neugeborene lag am Morgen hilflos auf dem Asphalt, als die Rotkreuzler es entdeckten und sofort in ihre Obhut nahmen. „Ein etwas ungewöhnlicher Einsatz, aber mit happy end“, freute sich auch Bereitschaftsleiter Ralf Hagen, der mit seinen Kollegen danach noch jede Menge Puste hatte, um zahlreiche Ballons zu füllen und zu verteilen. Wer Lust hatte, konnte auch auf der Trage Platz nehmen oder einen Blick in den Krankenwagen werfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

