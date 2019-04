Christina Gerdes wiederholt Vorjahressieg

Zuversichtlich: Beim Start des Hauptlaufes über zehn Kilometer hatte der spätere Sieger Viktor Kuk (zweiter von rechts) noch ein Lächeln auf den Lippen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann

Thüle. Viktor Kuk aus Damme und Christina Gerdes aus Garrel haben den Hauptlauf über zehn Kilometer beim internationalen Volkslauf „Rund um die Thülsfelder Talsperre" gewonnen. Insgesamt 650 Teilnehmer schickte der Chef der Leichathletikabteilung des BV Garrel, Volker Hermann, bei den für die Athleten angenehmen Temperaturen am Sonntag auf die Strecke um den See.