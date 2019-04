Intensiv-Pflege „schließt Versorgungslücke“

Wohngemeinschaft mit neuen Plätzen im MVZ eingerichtet

Besichtigten die neuen Räume der Wohngemeinschaft: Alexander Dik (Geschäftsführer Pflegegesellschaft), Krankenhaus-Geschäftsführer Bernd Wessels, Pfarrer Michael Borth, Projektleiter Reiner Stadelmeier und Bürgermeister Sven Stratmann (von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Der Auszug war weder eine Zwangsräumung noch mit Wehmut verbunden. „Wir haben gerne Platz gemacht“, kommentierte Bernd Wessels gestern augenzwinkernd den Wechsel der Verwaltung des Friesoyther St.-Marien-Hospitals vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in den Vikarie-Neubau. Bis zu dessen Fertigstellung hatten sich Geschäftsführer und Mitarbeiter im siebten und letzten Stock niedergelassen und die Räume bis Ende letzten Jahres als Übergangslösung genutzt. Und lange blieben sie nicht leer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.