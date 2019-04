CDU-Spitze vollzieht Führungswechsel

Matthias Wallschlag löst Hedwig Nienaber nach 13 Jahren ab / Bürgermeister im Kreuzfeuer der Kritik

Wachwechsel: Der neue Vorstand des CDU-Ortsverbands Friesoythe mit dem neuen Vorsitzenden Mathias Wallschlag (Mitte) und den geehrten Mitgliedern Hansfried Meerjans und Katharina Schlarmann (Fünfter und Sechste von links). Foto M Passmann



Von Hans Passmann



Friesoythe. Führungswechsel an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Friesoythe: Neuer Vorsitzender der Christdemokraten in der Eisenstadt ist Matthias Wallschlag. Der 35-jährige Bankbetriebswirt beerbt Hedwig Nienaber, die am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung im Burghotel nach 13 Jahren nicht wieder für den Vorsitz kandidierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.