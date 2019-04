Raupenbagger gerät in Brand

Foto: M. Passmann

Ahrensdorf (mp). In Brand geraten ist ein Raupenbagger am frühen Dienstagnachmittag bei Torfarbeiten im Moor in Höhe der Ortschaft Ahrensdorf in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 401. Kurz nach Auslösung des Alarms waren die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenoythe vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand der Bagger bereits in Flammen.



Durch das rasche Eingreifen konnte der Brand unter Einsatz von Atemschutz gelöscht werden. Nach Polizeiangaben wurde der Bagger schwer beschädigt. Der Schaden beträgt rund 130.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, es wird ein technischer Defekt vermutet. Personen wurden nicht verletzt.

