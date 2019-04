Waage zeigt Patienten, wie Fett verschwindet

Analysegerät unterstützt Therapie im Adipositas-Zentrum

Aus Strom werden Diagramme: Dr. Ralf Weise prüft am Display der neuen Impedanzanalyse-Waage die Ergebnisse der jüngsten Untersuchung.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit den vor kurzem veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik ist es quasi amtlich: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig. 2005 lag der Wert noch bei knapp unter 50 Prozent, seitdem ist er kontinuierlich auf zuletzt 53 Prozent gestiegen. Dr. Ralf Weise kann die Tendenz aus eigener Erfahrung bestätigen. Rund 1000 adipöse, also krankhaft übergewichtige Patienten beraten und behandeln der Chirurg und seine Mitarbeiter jedes Jahr im Adipositas-Zentrum Nord-West am St.-Marien-Hospital.