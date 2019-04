Gehlenberg: Feuer in Schweinestall

Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Gehlenberg-Neulorup. In einem mit rund 500 Schweinen belegten Stall in Gehlenberg-Neulorup ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Markhausen, Gehlenberg und Hilkenbrook ist zu verdanken, dass der Großteil des Stalles und fast alle Schweine vor den Flammen gerettet werden konnten.



"Nach ersten Erkenntnissen sind drei Schweine verendet und etwa acht Tiere erlitten Brandverletzungen. Die anderen konnten wir retten. Was mit den Tieren wird, entscheidet das Veterinäramt, das eingeschaltet ist. Der hintere Teil des Stalles brannte nieder", sagte Standbrandmeister Andreas Witting.



Es sei anzunehmen, dass der Brand durch einen technischen Defekt im hinteren Teil des Stalles entstanden. Das würden aber die weiteren Untersuchungen ergeben. Im Einsatz auch der ABC-Zug aus dem Saterland und die Drohnen aus Garrel. Die Feuerwehrdrehleiter kam nicht zum Einsatz. Zur Brandbekämpfung waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort.