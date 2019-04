Rollerfahrer fährt in Streifenwagen

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). Ein Polizist und ein 15-Jähriger sind bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend verletzt worden. Wie die Beamten mitteilen, fielen einer Zivilstreife gegen 19.05 Uhr zwei Rollerfahrer im Stadtgebiet Friesoythe auf.



Als die Polizisten den beiden die Verkehrskontrolle anzeigten, ergriffen diese mit überhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg der Neuscharreler Allee in Richtung Neuscharrel die Flucht. Einer der beiden Rollerfahrer konnte unerkannt entkommen.



Der Zweite, ein 15-Jähriger, sollte schließlich im Bereich der Neuscharreler Straße kontrolliert werden. Hierzu stellten die Polizisten den Streifenwagen auf dem Gehweg ab. Als sie aussteigen wollten, fuhr der Jugendliche in das bereits stehende Auto. Hierdurch verletzte sich der Jugendliche schwer. Ein 35-jähriger Polizist wurde leicht verletzt und ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig.



Am Streifenwagen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, am Roller beträgt der Schaden 500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Roller wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel. 04491-93160 entgegen.

