Preisträger zeigt Einsatz für Mitmenschen

Verdienste gewürdigt: Preisträger Tobias Steinkamp (Dritter von rechts) nahm gemeinsam mit seiner Freundin Anna Witten die Glückwünsche von (von links) Markus und Hans-Ludwig Kurre vom Ausbildungsbetrieb Tischlerei Kurre) sowie Norbert Naber und Werner Kessing vom Rotary-Club Cloppenburg-Quakenbrück entgegen.Foto: Bickschlag

Vordersten-Thüle (mt). Mit dem Handwerkerpreis des Rotary-Clubs Cloppenburg-Quakenbrück werden jedes Jahr besonders motivierte junge Leute ausgezeichnet. Dies gilt nicht nur für die fachliche Qualifikation eines Auszubildenden. Beim Rotary-Preis geht es vielmehr auch um das soziale Engagement, um den Einsatz für andere. Der diesjährige Preisträger Tobias Steinkamp aus Harkebrügge verbinde beide Voraussetzungen in ausgezeichneter Weise, wie es in der Laudatio hieß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.