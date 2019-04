Auch das Essen bekommt ein Extralob

Der Ball im Mittelpunkt: Drei Tage lang dürfen 90 Jungs und zwei Mädchen zwischen fünf und 13 Jahren beim Fußballcamp auf dem Gelände des SV Hansa ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Foto: Menzen

Von Heiner Stix

Friesoythe. Wer am Ende des Tages kaputter ist, lässt sich schwer sagen: die sieben Trainer, die 92 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren bändigen müssen. Oder die jungen Fußballer aus dem ganzen Nordkreis, die im Fußballcamp auf dem Gelände des SV Hansa drei Tage lang ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen dürfen: Fußballspielen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

