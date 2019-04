Alter Bürgermeister-Stuhl kehrt zurück

Enkeltöchter haben ihn der Stadt Friesoythe überlassen

Alte Exponate: Walter Beckmamann (von links) und Sven Stratmann präsentieren die Ausstellungsstücke.Foto: Petra Oltmann

Friesoythe (mt). Besondere zeitgeschichtliche Gegenstände aus der Stadtgeschichte werden zurzeit im Friesoyther Rathaus präsentiert. Bei den ersten Ausstellungsstücken handelt es sich um ein Porträt von Bürgermeister Friedrich Haßkamp und seinen Bürostuhl. Die Familie Haßkamp war in Friesoythe durch ihr Geschäft für Holz und Baustoffe sowie Eisenwaren in der Moorstraße 3 bekannt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

16.04.2019 | Müdigkeit am Steuer: Autofahrerin schwer verletzt