Der Landgasthof ist selten geworden

Theken und Stammtische verwaisen

Aufbau für den 1. Mai: Das klassische Gastronomiegeschäft ist fast zum Erliegen gekommen. Bei Bernd Sieger spielen deswegen Events wie der Frühtanz im Festzelt jetzt die Hauptrolle. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Thüle. Auswärts essen gehen ist auf dem Land schwierig geworden. Nicht der Qualität, wohl aber der Quantität wegen. „Die Zahl der klassischen Landgasthöfe ist in den letzten Jahren definitiv zurückgegangen", sagt Hildegard Kuhlen. Die Friesoytherin ist beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Niedersachsen die Geschäftsführerin der Bezirksverbände Weser-Ems und Ostfriesland. Und aus ihrem Berufsalltag könne sie, so Kuhlen, eines sicher feststellen: „Außerhalb der touristischen Ziele sind gut funktionierende Landgasthöfe eine Seltenheit."