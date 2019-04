Zeichen für mehr Frieden gesetzt

Stellung bezogen: Etwa 60 Teilnehmer setzten mit dem Friedensmarsch ein Zeichen für mehr Frieden und gegen Gewalt. Foto: mpe

Friesoythe (mpe). Ein Zeichen für den Frieden setzten am Sonntag etwa 60 Teilnehmer bei dem von den Friesoyther Jusos, den jungen Liberalen, der Grünen-Jugend, der Linksjugend, der KLJB, der SPD, des Caritas-Sozialwerks, von Vamos, dem Jugendzentrum und von „ContRa“ organisierten vierten Friedensmarsch unter dem Motto „Friesoythe ist bunt“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.