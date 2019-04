Vorsitzender erinnert an erste Königin

Ausgezeichnet: Der Vorstand sowie die geehrten und beförderten Mitglieder des Altenoyther Schützenvereins. Foto: M Passmann

Von Hans Passmann

Altenoythe. Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr hat der Vorstand des Schützenvereins Altenoythe auf der Mitgliederversammlung in der Schützenhalle zurückgeblickt. Höhepunkt war das Volksschützenfest. Erstmals bestieg in der 118-jährigen Vereinsgeschichte mit Yvonne Steenken eine Frau den Königsthron. 16 Bewerber hätten die Regentschaft angestrebt, erinnerte Vorsitzender Hans Schnarhelt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

