Nachdenklich, beherzt und unterhaltsam

Überzeugend: Die Theatergruppe „EigenRegie“ ließ zum Thema Frieden Schriftsteller, Dichter und Figuren zu Wort kommen. Foto: mp

Von Hans Passmann

Friesoythe. Beim „Peace Slam - Batteln für den Frieden“ im Friesoyther Jugendzentrum „Wasserturm“ präsentierten fünf Poetry-Slammer und die Theatergruppe „EigenRegie“ aus Friesoythe Visionen von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Mal nachdenklich und herausfordernd, mal unterhaltsam, aber immer beherzt und mitreißend zeigten die Vortragenden, welche Gedanken sie sich zu Frieden, Chancengleichheit und Solidarität, aber auch zu Not und Elend auf der Welt gemacht haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.