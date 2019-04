Swiebodziner Lehrer legen Schulen lahm

Kollegium unterstützt landesweiten Streik

Vor ihrer Schule: Marzena Celejewska. Foto: Robert Rozek

Von Claudia Wimberg



Swiebodzin/Friesoythe. Die Flure sind leer, in den Klassen ist es still. Auch in Friesoythes Partnerstadt Swiebodzin haben Lehrer die Schulen lahmgelegt. Die Pädagogen treffen sich im Gebäude, sie tragen Schwarz, fordern Respekt und wehren sich gegen die „systematische Zerstörung eines gut funktionierenden Schulsystems", sagt Marzena Celejewska im MT-Gespräch. Die 42-Jährige unterrichtet Deutsch als Fremdsprache an der „Grundschule Nr.3", seit vielen Jahren Partnerschule der Friesoyther Oberschule.