Möller-Lück lässt Puppen lebendig werden

Die Puppen des Pavel Möller-Lück: Auf eine besondere Inszenierung darf sich Friesoythe freuen. Foto: Theater Laboratorium

Friesoythe (mt). Eine besondere Inszenierung bringt das Theater Laboratorium Oldenburg auf die Bühne des Forums am Hansaplatz in Friesoythe: Mit „Wenn ich wieder klein bin“, Erinnerungen an Janusz Korczak, lässt Schauspieler Pavel Möller-Lück seine Puppen wieder lebendig werden. Aufführungstermin ist Sonntag, 19. Mai, ab 17 Uhr. Eintrittskarten für 26 Euro gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Schepers, Friesoythe, und bei der LzO Friesoythe. Veranstalter ist der Kulturkreis Bösel Friesoythe Saterland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.