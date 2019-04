Posten im Vorstand bleiben weiter vakant

Dem VFL Markhausen fehlen noch zwei Personen: Zurzeit sind (von links) Thomas Block), Manfred Timme, Norbert Timme, Andreas Banemann, Philipp Hömmen,Stefan Bäker, Christoph Plate, Michael Kösjan und Lukas Bäker im Amt. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Markhausen. Auch eine außerordentliche Generalversammlung konnte nicht für eine vollständige Besetzung des VfL-Vorstandes in Markhausen sorgen. Für das Amt des 3. Vorsitzenden wurde Christoph Plate vorgeschlagen und einstimmig bestätigt, die Positionen Schriftführer und Frauenwart/in blieben weiterhin vakant.