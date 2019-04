„Das Image der CDU ist verbesserungswürdig“

Lukas Reinken. Foto: Franziska Lammert

Von Heiner Stix



Altenoythe. Sie haben bei Ihrer Wahl zum Stadtverbandsvorsitzenden der CDU von einer „Herkulesaufgabe“gesprochen. Worin genau besteht die Herausforderung?

Wir wollen ab 2021 wieder den Bürgermeister stellen. Es wird eine große Aufgabe, den passenden Kandidaten zu finden und die Wahl zu gewinnen. Wir wissen, dass das Image der CDU derzeit verbesserungswürdig ist.



Woran machen Sie das fest?

Wenn man sich beispielsweise Online-Diskussionen über aktuelle lokalpolitische Themen ansieht, dann sieht man schon, dass es da auch scharfe Kritik an der CDU gibt. Das ist auch ok, damit können wir leben. Wir müssen uns zum Beispiel klar machen, dass bei dem Thema Schwimmbad Fehler gemacht wurden. Dazu kommt, dass manchmal in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass es uns um Blockadepolitik gegenüber dem Bürgermeister geht. Ich sehe das anders. Uns geht es darum, gute Alternativen zu finden, wenn uns wie etwa bei der Standortfrage zum Kindergarten bestimmte Punkte einfach noch nicht passen. Das ganze Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 6. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.