20 Firmen, 70 Bewerber, zehn Minuten

Gespannt: Illja Vossig (2. von links), Niederlassungsleiter bei Nordfrost, ist gespannt, wie sich die Interessenten beim ersten Job-Speed-Dating im Landkreis Cloppenburg präsentieren. Foto: Heiner Stix

Von Heiner Stix



Thüle. Menschen suchen Arbeit, Unternehmen suchen Mitarbeiter. Die Kunst ist es, beide Seiten zu einem ersten Gespräch zusammenzubringen – ohne Schere im Kopf, ohne langwierige Vorauswahl, ohne Hürden. Die Arbeitsagenturen in Cloppenburg und Friesoythe sowie die Jobcenter im Landkreis Cloppenburg haben dafür gestern im Gasthof Sieger ein neues Format ausprobiert: das Job-Speed-Dating.