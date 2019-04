„Das Gebäude schmückt unsere Schule“

Vorfreude: Die Pläne, die Peter Stelter in der Hand hält, lassen die Unterteilung des alten Polizeigebäudes in Alt- und Neubau erkennen. Rechts ist zu sehen, wie die Bibliothek aussehen könnte. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Schick werden sie, die neuen Räume des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG). Und ein Stück Luxus: „Es gibt kaum eine Schule, die ein eigenes Haus für Musik, Bibliothek und selbstständiges Lernen hat, das zudem noch schön und modern ausgestattet ist“, sagt AMG-Leiter Peter Stelter beim Rundgang durch das ehemalige Polizeigebäude an der Ecke Meeschenstraße/Kirchstraße. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

03.04.2019 | Auch praktische Fragen zu Tod und Trauer