„Nicht aufregen, sondern lieber aufräumen“

Schlingshöhe räumt auf: Nicht nur die Einwohner, sondern auch Mitglieder des Hundevereins, die in der Bauerschaft trainieren, beteiligten sich an der Aktion. Foto: Corinna Deeken

Von Hans Passmann und Wilhelm Hellmann



Nordkreis. Frühjahrsputz, wohin man schaut: Im Nordkreis machten sich in den vergangenen Tagen viele fleißige Helfer an die Arbeit, um ihre Orte von Unrat zu befreien, der sich über den Winter angesammelt hatte. Im Friesoyther Ortsteil Schlingshöhe hatten die Jäger sowie die Dorfgemeinschaft zum Arbeitseinsatz aufgerufen, an dem sich auch einige Mitglieder des Hundevereins der IRJG-Ortsgruppe Friesoythe beteiligten, die in Schlinghöhe trainieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

