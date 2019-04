„Da haben alle Regierungen zu wenig getan“

Auch das ist Digitalisierung: Abteilungsleiter Josef Hille (links) erläutert Karl-Heinz Bley (2. von links) sowie (von rechts) der stellvertretenden Schulleiterin Amaris Schulte Richtering, Praktikantin Malin Knelangen und Schulleiterin Marlies Bornhorst-Paul die Einbindung einer computergesteuerten CNC-Drehmaschine am BBS-Standort Scheefenkamp. Foto: Heiner Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Für Karl-Heinz Bley steht fest, dass ein „Weiter so" der falsche Weg wäre. „Es muss ein Umdenken stattfinden", sagt er. Um die Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Bildung herzustellen, müsste die Politik die beruflichen Schulen deutlich besser ausstatten. „Da haben alle Regierungen in der Vergangenheit zu wenig getan", bedauert der CDU-Landtagsabgeordneten aus Garrel.

