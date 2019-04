BV Neuscharrel „gerührt und beeindruckt“

Sportverein dankt für große Unterstützung beim Spendentag

Gäste in Spendierlaune: Auch die Spendendose von Daniel Loots, zweiter Vorsitzender, blieb nicht lange leer. Foto: Stefanie Hanekamp

Von Claudia Wimberg



Neuscharrel. Die Gäste hatten die Spendierhosen an, die Solidarität sprengte die Erwartungen. „Gerührt und beeindruckt“ zeigten sich Vorstand und Festausschuss des BV Neuscharrel von der „herausragenden Bereitschaft“, dem Sportverein wieder ein finanziell solides Fundament zu verschaffen. Unter dem Motto „Jeder Euro zählt“ war die Bevölkerung zu einem Spendentag eingeladen und dieser Aufforderungen kamen Vereine, Gruppen und Privatpersonen gerne nach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.