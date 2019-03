Altenoyther präsentieren sich in Berlin

Sagt Danke: Der wiedergewählte Vorstand des Heimatvereins Altenoythe würdigte engagierte Vereinsmitglieder (von links) Maria Schumacher, Ludger Reil, Käthe Tiedeken, Heiner Norrenbrock, Josef Schumacher, Karl-Heinz Reiners, Richard Hardenberg, Peter Wiesner, Irmgard Ortmann, Karin Blome, Iris Blome, Margret Kamps. Foto: Passmann





Von Hans Passmann



Altenoythe. Der Heimatverein Altenoythe geht mit bewährten Kräften in die nächsten Jahre. Bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung in der Dorfkneipe „(Zubel) Dumstorff“ wurde der Vorstand fast komplett wiedergewählt. Lediglich Schriftführer Peter Wiesner sagte nach 15-jähriger Tätigkeit „Tschüß“. Er bleibt dem Verein aber treu und wird weiterhin in der Jury beim plattdeutschen Lesewettbewerb der Schulen mitarbeiten. Seine Nachfolgerin ist Irmgard Ortmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

