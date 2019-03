17-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Symbolbild: dpa

Thüle (mt). Nachdem ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrollers am Freitag gegen 17.25 Uhr bemerkt hatte, dass die Polizei ihn in Garrel auf der Thüler Straße kontrollieren will, gab er Gas und flüchtete über die Glaßdorfer Straße nach Mittelsten Thüle. Er missachtete dabei mehrfach die Anhaltesignale der Beamten. In Thüle versuchte der 17-Jährige mit seinem Motorroller über eine Ackerfläche zu flüchten. Er konnte hier jedoch durch weitere hinzugezogene Funkstreifen gestellt werden. Auf der Flucht vor der Polizei streifte der 17-Jährige mehrfach den verfolgenden Streifenwagen, der dadurch beschädigt wurde. Der junge Mann war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.