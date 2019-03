Auffahrunfall: Transporter prallt gegen Ampel

Foto: M. Passmann

Edewechterdamm (mp). Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen kam es am Samstag gegen 15 Uhr auf der Altenoyther Straße in Höhe der Ortschaft Edewechterdamm. Nach Angaben der Polizei musste eine 21-jährige Autofahrerin aus Friesoythe mit ihrem Fahrzeug von einer Ampel wegen einer Rotphase halten.



Dies bemerkte ein nachfolgender 31-jähriger Fahrer aus Bremen zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter auf das Fahrzeug der Friesoytherin auf. Beim Aufprall kam der Bremer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen die Ampel.



Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

