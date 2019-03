Pflegeleichte Gräber auf allen Friedhöfen geplant

Urnenfeld in Friesoythe: weitere 100 Plätze sind vorgesehen. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Vielfältige Bestattungsformen sind gefragt, pflegeleichte Varianten liegen im Trend. Auch in der Friesoyther St.-Marien-Gemeinde sind die Zeiten der ausnahmslos klassischen Sargbeisetzung im zum Teil aufwändig bepflanzten Familiengrab vorbei. So hat die Anzahl an Urnenbestattungen seit 2016 stark zugenommen. „Über 20 Prozent sind es jetzt mindestens, Tendenz weiter steigend“, betonte Friedhofsverwalter Josef Averbeck im MT-Gespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

