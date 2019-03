Neue Variante berücksichtigt Einwände

Entzerrt: Der neue Vorschlag für den Busbahnhof am Hansaplatz sieht zwölf Haltepositionen für die Busse vor. Bei sechs davon müssen die Schüler den Fahrweg nicht kreuzen.Grafik: SHP Ingenieure

Von Heiner Stix



Friesoythe. An den ersten Planungen für die Neugestaltung des Busbahnhofs am Hansaplatz hatte es im Planungs- und Umweltausschuss und auch von Seiten des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) viel Kritik gegeben (MT berichtete). Jetzt haben sich AMG, Stadtverwaltung und die Kreisverwaltung als Schulträger auf ein neues Konzept geeinigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.