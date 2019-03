Neue Variante berücksichtigt Einwände

Entzerrt: Der neue Vorschlag für den Busbahnhof am Hansaplatz sieht zwölf Haltepositionen für die Busse vor. Bei sechs davon müssen die Schüler den Fahrweg nicht kreuzen.Grafik: SHP Ingenieure

An den ersten Planungen für die Neugestaltung des Busbahnhofs am Hansaplatz hatte es im Planungs- und Umweltausschuss und auch von Seiten des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) viel Kritik gegeben (MT berichtete). Jetzt haben sich AMG, Stadtverwaltung und die Kreisverwaltung als Schulträger auf ein neues Konzept geeinigt.



Der neue Plan sieht – anders als die ersten Entwürfe – vor, dass die gesamte Bushaltestelle entzerrt und bis vor das ehemalige Polizeigebäude verlängert wird. Insgesamt hätten dann zwölf Busse gleichzeitig Platz, sechs davon mit direktem Zustieg vom AMG- Gelände aus. „Das hat den Vorteil“, so Stelter, „dass die Schüler mindestens die Hälfte der Busse erreichen können, ohne einen Fahrweg kreuzen zu müssen.“



Die ursprünglichen Entwürfe gingen von einer großen zentralen Plattform mit umlaufendem Busverkehr und hoher Aufenthaltsqualität aus. „Die zentrale Plattform hätte bedeutet, dass alle Schüler den Fahrweg kreuzen müssen, um zu den Bussen zu gelangen“, erläutert Stelter. Das sei wegen der in schneller Folge an- und abfahrenden Busse viel zu gefährlich. „Zu den Stoßzeiten, also morgens und mittags, drängen rund 1000 Schüler aus dem AMG, der Realschule, der BBS und der Oberschule Altenoythe zu den Bussen.“



Auch die vorgesehene Aufenthaltsqualität war Stelter ein Dorn im Auge. Zu viel davon würde in dem vor allem abends schwach frequentierten Bereich lediglich Vandalismus fördern, befürchtet er. Und nicht zuletzt hätte bei der ursprünglichen Planung ein erheblicher Teil der Wiese vor dem AMG geopfert werden müssen.



All diese Einwände habe er der Stadt und dem Landkreis erläutert, so Stelter. Anhand neuer Vorschläge des beauftragten Planungsbüros habe man sich dann bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin auf einen neuen Favoriten geeinigt.



Einziger Wermutstropfen sei, dass für die langgestreckte Lösung drei Parkplätze auf dem Seitenstreifen vor der alten Polizei sowie zehn kleinere Bäume wegfallen würden. Die alte Linde vor der Polizei könne allerdings stehen bleiben, auch der Eingriff in die Wiese vor dem AMG sei kleiner.



„Ich bin mit der erreichten Lösung sehr zufrieden“, sagt Stelter. Sie sei eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu der ersten Planung, die für Friesoythe und das AMG wenig passend gewesen sei. In der nun folgenden Feinplanung müssten insbesondere der Fußweg entlang der Haltestelle, der Wartebereich am AMG-Gelände und die Wartehäuschen auf der Plattform geklärt werden. „Ich bin hier für eine großzügige Lösung mit Überdachung, aber ohne Seitenwände“, sagt Stelter. „Die werden ohnehin nur beschmiert und zerstört.“



Bis es soweit ist, wird allerdings noch etwas Zeit ins Land gehen. Beubeginn ist frühestens 2021, zunächst müssen die Pläne noch den Segen der Politik bekommen. „Ich hoffe“, so Stelter, „dass diese Variante auch durch die politischen Gremien geht.“