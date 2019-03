„Jeder Mensch in Venezuela hat Angst“

Von Heiner Stix



Friesoythe. Wenn er die Situation in seinem Heimatland beschreiben soll, zückt Jogli Maldonado sein Handy. Der Venezolaner bekommt viele Bilder aus der Heimat geschickt, und nicht wenige davon sind erschreckend. Ausgemergelte Menschen sind zu sehen, lange Schlangen bei der Lebensmittelausgabe, ein Wasserhahn, aus dem pechschwarzes Wasser kommt.