Bringt noch nichts: Der elektronische Personalausweis kann bei kommunalen Verwaltungsvorgängen noch nicht eingesetzt werden. Es fehlt die rechtliche Grundlage, die allerdings noch 2019 geschaffen werden soll. Foto: Claudia Wimberg

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Neuland ist das Internet für die Kommunalverwaltungen in Bösel und Friesoythe schon lange nicht mehr. Zahlreiche einfache Prozesse lassen sich hier wie dort bereits online erledigen. Für echte, rechtsverbindliche Verwaltungsvorgänge indes fehlt ein wichtiger Baustein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.