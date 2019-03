Souverän Landesmeister-Titel gesichert

Voller Einsatz: Die Spielerinnen des SV Altenoythe legten sich mächtig ins Zeug.Foto: C.Passmann

Friesoythe (mp). Große Freude im Lager der Völkerballabteilung des Sportvereins Altenoythe: In der Sporthalle „Großer Kamp“ in Friesoythe nutzten die Nachwuchs-Völkerballspielerinnen ihren Heimvorteil und sicherten sich auf den Landesmeisterschaften des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB) in der Jugend A/B (14 bis 17 Jahre) mit souveränen 9:1-Punkten den Titel des Landesmeisters. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

