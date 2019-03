Bogen von Barock bis Moderne gespannt

Jubiläumskonzert: Der Motettenchor besteht seit 50 Jahren und der befreundete Mozartchor aus Hagen seit 60 Jahren. Im gemeinsamen Konzert nahmen sie die Besucher mit auf eine musikalsiche Zeitreise und boten einen Querschnitt durch die Werke von Bach, Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Händel und Rutter.Foto: M. Passmann

Von Klaus G. Werner



Friesoythe. Der Motettenchor Friesoythe darf auf 50 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Zusammen mit dem Hagener Mozart-Konzertchor, der seinerseits 60-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert, gedachten die Friesoyther der langjährigen Zusammenarbeit beider Chöre mit einem Querschnitt durch die aufgeführten Werke der letzten Jahre. In der Pfarrkirche St. Marien gaben die Sängerinnen und Sänger ein „Best-of“-Konzert, bei dem freilich das Orchester durch eine Orgel ersetzt werden musste. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

