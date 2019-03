„Fälscher“ liefern farbenfrohe Ergebnisse

Viel Farbe gefragt: Die Teilnehmer überlegten nicht lange, sondern setzten ihre Ideen spontan um. Foto: Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Hans-Gerd hatte eine besonders glückliche Idee: Er mogelte in die „Fälschung“ von Paul Klees „Burg und Sonne“ das alte Friesoyther Stadttor. Er ist einer der Teilnehmer in der „KunstBurg“, die sich ein gemeinsames Angebot für Menschen mit und ohne seelische Beeinträchtigungen auf die Fahne geschrieben haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.