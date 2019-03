„Eine Gemeinde allein kann es nicht wuppen“

Blick auf die Karte mit der Ortsdurchfahrt: Karl-Heinz Bley (von links), Klaus Haberland, Hans Eveslage und Nils Anhuth. Foto: mp

Von Hans Passmann



Nordkreis. Die Gemeinde Barßel und die Stadt Friesoythe können sich Hoffnungen machen, dass die Landesstraße 832 und 829, die die Ortskerne in nächster Zeit saniert werden. Zu dieser Einschätzung kommen der CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley aus Garrel und der Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Klaus Haberland, die sich jetzt zu einem Gespräch im Barßeler Rathaus mit Bürgermeister Nils Anhuth und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Hans Eveslage trafen.