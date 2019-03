Umgehungsstraße nimmt Tempo auf

Stadt hat bereits über 60 Prozent der benötigten Flächen erworben

Symbolfoto: MT-Archiv

Von Heiner Stix



Friesoythe. Exakt 37155 Quadratmeter Land benötigt die Stadt Friesoythe für den Bau der Umgehungsstraße, die im Südwesten die Lücke zwischen Oldenburger Ring und Ellerbrocker Straße schließen soll. Knapp 23000 Quadratmeter (62 Prozent) hat die Kommune inzwischen von den früheren Eigentümern erwerben können, teilte erste Stadträtin Heidrun Hamjediers am Mittwochabend im Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

