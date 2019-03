„Scheitert an formalen Voraussetzungen“

Metall-Innung diskutiert mit Schulleiterin Qualifizierung und Integration ausländischer Jugendlicher

Tagten in Friesoythe: Der Vorstand der Metallinnung mit Richard Ziebold, Hans Kröger, Ludger Thedering (von links) sowie Uwe Behrens, Thomas Claaßen (stellvertretender Obermeister) und Obermeister Theo Vahle (von rechts) sowie Dr. Michael Hoffschroer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg (Vierter von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. 81 Mitgliedsbetriebe, rund 2000 Mitarbeiter mit einer Lohnsumme von rund 98 Millionen Euro sowie 304 Lehrlinge in zwölf Fachrichtungen: Die Innung für Metalltechnik der Cloppenburger Kreishandwerkerschaft zählt zu den größten des Landesverbandes Niedersachsen-Bremen und zog nun Bilanz in Friesoythe. Obermeister Theo Vahle begrüßte Vorstandskollegen und Unternehmensvertreter im Kulturzentrum „Alte Wassermühle" und informierte über Zahlen und Fakten des vergangenen Jahres.